Россию никто не прогнет: Лавров и Захарова жестко отвечают странам Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали попытки стран Запада повлиять на курс страны. Как жестко дипломаты ответили на угрозы и дали понять, что страну никто не прогнет?

Что ответил Лавров странам Запада

Сергей Лавров 11 февраля выступил на правительственном часе в Госдуме, заявив, что международные отношения вошли в эпоху глубоких перемен, которые могут продлиться долгие десятилетия.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что внешнеполитический курс России не изменится. На него не повлияют ни угрозы, ни шантаж, заверил он.

«Наш внешнеполитический курс, не обусловленный электоральными циклами и личными предпочтениями, будет и далее носить предсказуемый долгосрочный характер. Угрозы, шантаж, давление — от кого бы они ни исходили — на него не повлияют», — сказал дипломат.

Видеотрансляция выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на правительственном часе в Госдуме РФ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия, как отметил Лавров, отстаивает свои законные права, несмотря на сопротивление западных стран, которые до сих пор «не избавились от мании своего колониального и рабовладельческого величия».

«В отличие от тех, кто <…> по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы, — в отличие от них, мы никому не угрожаем», — заявил глава МИД РФ.

Лавров констатировал, что Европа полностью себя дискредитировала в глазах России.

Также министр указал на двуличный подход к Гренландии и Донбассу, отметив, что Россия продолжит отстаивать право на самоопределение народов Крыма, ЛНР и ДНР. Так он прокомментировал решение Секретариата ООН о приоритете принципа территориальной целостности Украины в вопросе Донбасса, заметив, что организация признает право на самоопределение Гренландии.

«Право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией по-прежнему отрицается. Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны и будем отстаивать правду», — подчеркнул он.

Кроме того, дипломат заверил, что Россия продолжит оказывать политико-дипломатическое содействие в достижении всех целей спецоперации.

«Российские переговорщики продолжают работать над тем, чтобы безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей были надежно обеспечены, а угрозы, исходящие от киевского режима и покровителей, устранены», — уточнил министр.

Что сказала Захарова о деградации стран Запада

Мария Захарова накануне, 10 февраля, в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что уровень моральной деградации западных элит ставит в тупик.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Нас постоянно просят разъяснить, что сказал [президент Франции Эммануэль] Макрон, что сказал [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте, потому что уровень их незнаний, безграмотности, уровень их морально-нравственного падения порой ставит людей в тупик, потому что никто не привык», — отметила она.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Макрон постоянно угрожает и хамит России, и напомнила о выражении про волка в овечьей шкуре.

«У нас, и не только у нас, есть специальное выражение для этого — „волк в овечьей шкуре“. Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают», — сказала она.

Захарова предупредила, что Россия прекрасно владеет языком классической дипломатии, но на неприкрытую агрессию, оголтелое хамство и абсолютную безграмотность со стороны коллективного Запада последует жесткий ответ.

«Безусловно, с нашими друзьями, с нашими союзниками, нашими партнерами мы говорим тем самым традиционалистским языком дипломатии, а зачастую языком дружбы и союзничества, который и является нормальным. Но там, где мы видим неприкрытую агрессию, где мы видим оголтелое хамство, так еще и помноженное на абсолютную безграмотность и профанство, будьте добры, извините, получите и распишитесь», — уточнила дипломат.

