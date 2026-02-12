Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля

Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля

Два человека пострадали при атаке беспилотников на Мичуринск, Великобритания направит Украине сотни миллионов долларов на вооружение, операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили САУ ВСУ Caesar. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 11 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Самоходка ВСУ в Запорожской области сгорела от удара «Ланцета»

Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что случилось это в Запорожской области.

Самоходка двигалась к огневой позиции, когда ее атаковали сверху. Техника мгновенно вспыхнула, добавили в МО РФ. Личный состав противника был ликвидирован вместе с установкой.

ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом

ВСУ потеряли терминал спутниковой связи Starlink из-за действий войск беспилотных систем Южной группировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также за сутки противник лишился 28 блиндажей с личным составом.

Астафьев добавил, что поражены и три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, сбиты шесть беспилотников противника.

Два человека ранены при атаке на Мичуринск

Глава Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали Мичуринск. По его словам, двое человек получили ранения. Кроме того, в результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

Также при атаке украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. Произошло возгорание в учебных мастерских, отметил Первышов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Бочаров сообщил о ракетной атаке на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По словам Бочарова, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на объекте Министерства обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Жителей населенного пункта Котлубань в Волгоградской области эвакуируют, сказал глава региона. Он отметил, что такое решение связано с возгоранием. В Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ развернуты ПВР.

Киеву пообещали сотни миллионов долларов на оружие США

Великобритания направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL, заявил министр обороны королевства Джон Хили. Эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева, передает издание Politico.

Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает. По данным издания, в 2025 году в рамках этой инициативы Киеву уже собрали около $5 млрд.

На Украине раскрыли число погибших при попытке покинуть страну

Более 70 мужчин погибли при попытке сбежать с Украины начиная с февраля 2022 года. Это случилось в то время, когда в стране объявили всеобщую мобилизацию, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, чаще всего беглецы гибли в приграничных реках. Больше всего смертей зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

