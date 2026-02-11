ВС РФ «выжгли» завод за 2,7 млрд рублей: новости СВО на вечер 11 февраля

ВСУ собираются набрать мужчин старше 60 лет, армия России лишила Украину завода за 2,7 млрд рублей, российские войска улучшили позиции у Павлограда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что замедление Telegram не повлияет на каналы связи на фронте. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Армию противника могут пополнить пенсионеры

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что ВСУ могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского разрешить гражданам соответствующего возраста заключать контракты. По его словам, такой шаг свидетельствует о неспособности Киева восполнить потери на передовой.

«ВСУ могут набрать несколько тысяч человек [старше 60 лет]. Я думаю, это ограниченный вариант. Так долго мужчины на Украине не живут. Полагаю, их будет не очень много. Кроме того, там очень много больных. Все почистили, сейчас [остались] одни женщины. Думаю, это показатель того, что они не могут возместить убыль на поле боя», — высказался Дандыкин.

ВСУ лишились завода по производству БПЛА

Российская армия нанесла удар, уничтоживший крупный украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Информацию подтвердил заместитель командующего военно-воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Ущерб предприятию он оценил примерно в $35 млн (более 2,7 млрд рублей). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам Елизарова, завод производил беспилотники для спецподразделения Lasar's Group, входящего в состав Нацгвардии Украины. По предварительной информации, вместе с оборудованием было уничтожено большое количество готовой продукции и оружия.

Российские бойцы уничтожили ББМ и поразили объекты ВСУ в 141 районе

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Минобороны подтвердили уничтожение боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ, а также полевого склада с боеприпасами и материальными средствами. Успешную операцию провели операторы БПЛА из группировки «Юг».

Кроме того, российские войска в течение суток поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Армия России контролирует большую часть дорог, ведущих в Павлоград

Источник ТАСС в силовых структурах РФ рассказал, что большая часть ведущих в Павлоград трасс находится под контролем российских операторов БПЛА. По данным силовиков, это существенно ограничивает логистику ВСУ и усложняет противнику переброску подкреплений на линию фронта в ДНР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства. Она использовалась для нанесения ударов по территории Белгородской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Патовое положение ВСУ на Запорожском направлении

Командир отделения войсковой группировки «Восток» с позывным Аник сообщил, что подразделения ВСУ не успевают выстроить в Запорожской области полноценную линию обороны на фоне быстрого продвижения российских сил. По его словам, состояние опорных пунктов противника ухудшилось по сравнению с предыдущими этапами боевых действий.

«Они уже не успевают строить хорошие блиндажи, тем более мы быстро продвигаемся», — сказал военнослужащий.

Командир отметил, что действующие позиции ВСУ представляют собой упрощенные фортификационные сооружения. Он указал на их уязвимость для современных средств поражения. Аник уточнил, что для уничтожения таких сооружений достаточно пяти дронов-камикадзе.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Песков высказался о роли Telegram на фронте

Песков сообщил, что последствия замедления Telegram для фронта едва ли могут быть заметными, поскольку коммуникации в зоне СВО не могут вестись через мессенджеры. Он добавил, что за комментариями лучше обращаться к Минобороны.

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. Поэтому в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты», — высказался он.

Читайте также:

Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске

Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля

Лавров объяснил, почему Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса