11 февраля 2026 в 09:29

В российских силовых структурах заявили о контроле трасс к Павлограду

ТАСС: российские дроноводы взяли под контроль большую часть дорог в Павлоград

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Большая часть ведущих в Павлоград Днепропетровской области трасс находится под контролем российских операторов БПЛА, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ. Это влияет на снабжение и маневрирование подразделений ВСУ.

Российские беспилотники контролируют большую часть трасс, ведущих в Павлоград, — заявил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что взвод элитного полка ВСУ был ликвидирован в Днепропетровской области после отключения спутниковой связи Starlink. По его словам, речь идет о бойцах полка «Скала».

До этого сообщалось, что два бойца бригады спецназначения украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покончили с собой на Константиновском направлении. Как заявил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок, они оказались под огнем с двух сторон.

Военнослужащий 79-й бригады украинской армии Игорь Дмитров рассказал, что группа солдат ВСУ сдалась в плен на Красноармейском направлении из-за сильного обезвоживания. По его словам, солдаты две недели находились на фермах, куда командование лишь однажды доставило продукты. Дмитров уточнил, что еда была сброшена с дрона «Баба-яга» и представляла собой сублимированные продукты, которые нужно было растворять. При этом воду военнослужащим не передали.

СВО
спецоперация
Днепропетровская область
дроны
БПЛА
