06 февраля 2026 в 13:37

Солдаты ВСУ сдались в плен из-за обезвоживания

Военнопленный Дмитров: бойцы ВСУ сдались ВС России из-за нехватки воды

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Группа украинских солдат сдалась в плен на Красноармейском направлении из-за сильного обезвоживания, рассказал РИА Новости военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров. По его словам, солдаты две недели находились на фермах, куда командование лишь однажды доставило продукты. Еда была сброшена с дрона «Баба Яга» и представляла собой сублимированные продукты, которые нужно было растворять. При этом воду военнослужащим не передали.

Мы уже когда пришли в домик, у нас уже ничего не было, ни воды, ничего, ни еды, вообще ничего не было, четыре-пять дней <…> На утро мой подчиненный Миня пошел снега набрать, чтобы хотя бы растопить как-то, хоть чуть-чуть водички попить горячей, — поделился Дмитров.

Он также рассказал, что по возвращении Миня сообщил о том, что слышал русские голоса. Тогда Дмитриев принял решение сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» взяли в плен украинских военных в Запорожской области. Часть бойцов ВСУ добровольно сложила оружие после предложения сдаться. Операция включала скрытное приближение и бросок гранат, после чего украинские военные сдались без боя.

