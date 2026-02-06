Группа солдат ВСУ перешла на сторону России в Запорожской области Штурмовики «Востока» взяли в плен украинских военных в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» в ходе штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины в Запорожской области взяли в плен нескольких украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, часть украинских бойцов добровольно сложила оружие после предложения сдаться.

Операция по захвату опорного пункта включала скрытное сближение штурмовых групп с позициями противника. Как рассказал штурмовик с позывным Прожектор, бойцам пришлось преодолеть несколько сотен метров по открытой местности и лесополосе, после чего они забросали укрепление гранатами. Последовала короткая перестрелка, и украинским военным было предложено сдаться.

Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились, — пояснил другой боец с позывным Лелик.

Один из пленных, ранее работавший в Москве строителем, заявил, что был мобилизован насильно. По его словам, после короткой подготовки их отправили на позицию без конкретной задачи, и, услышав русскую речь, он с сослуживцами решил сдаться, чтобы сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что подразделения российской морской пехоты в ходе зачистки одного из населенных пунктов на Красноармейском направлении в ДНР уничтожили группу солдат националистического формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Бои велись в условиях городской застройки.