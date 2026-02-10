Окруженные на поле боя бойцы «Азова» покончили с собой Два бойца «Азова» свели счеты с жизнью на Константиновском направлении

Два бойца бригады спецназначения украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покончили с собой на Константиновском направлении, заявил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок. По его словам, которые приводит РИА Новости, они оказались под огнем с двух сторон.

Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по «азовцам». Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [узнали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй, — отметил он.

Ранее военнослужащий 79-й бригады украинской армии Игорь Дмитров рассказал, что группа солдат ВСУ сдалась в плен на Красноармейском направлении из-за сильного обезвоживания. По его словам, солдаты две недели находились на фермах, куда командование лишь однажды доставило продукты. Дмитров уточнил, что еда была сброшена с дрона «Баба-яга» и представляла собой сублимированные продукты, которые нужно было растворять. При этом воду военнослужащим не передали.