29 января 2026 в 18:19

Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией

Члены Корпуса стражей исламской революции участвуют в военном митинге Члены Корпуса стражей исламской революции участвуют в военном митинге Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейский союз официально включил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X. Она пояснила, что такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.

Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией, — написала Каллас.

Ранее Евросоюз также расширил экспортные ограничения против Ирана. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет.

До этого стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. По информации источника, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

