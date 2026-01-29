Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией

Европейский союз официально включил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X. Она пояснила, что такое решение мотивировано многочисленными жертвами во время последней волны антиправительственных манифестаций в стране.

Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией, — написала Каллас.

Ранее Евросоюз также расширил экспортные ограничения против Ирана. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет.

До этого стало известно, что ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. По информации источника, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.