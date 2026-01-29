Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:53

Евросоюз расширил экспортные ограничения против союзника России

Евросоюз расширил ограничения на поставки компонентов БПЛА и ракет в Иран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз расширил экспортные ограничения против Ирана, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС. Согласно документу, под запрет попали поставки компонентов и технологий, которые используются в производстве БПЛА и ракет.

Совет ЕС решил расширить запрет на экспорт, продажу, передачу или поставки из ЕС в Иран, включив в него дополнительные компоненты и технологии, используемые при разработке и производстве беспилотников и ракет, — говорится в заявлении.

В список входят энергетические материалы и их смеси, материалы для обработки, электроника, компьютеры, телекоммуникационные системы и средства информационной безопасности, датчики и лазеры, навигационная и авиационная аппаратура, а также аэрокосмическая техника и двигательные установки. Запрет распространяется также на технологии, которые были специально разработаны или адаптированы для испытаний, разработки и производства БПЛА и ракет.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.

