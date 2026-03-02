Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:24

В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана

Депутат Свищев: МОК обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Международный олимпийский комитет (МОК) обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он считает, что мировые спортивные чиновники не смогут объяснить правомерность отстранения россиян от международных турниров, если оставят без внимания действия американцев.

Позиция МОК и других организаций, которые принимают решения по одному и тому же вопросу, различны. Что не разрешено России и ее союзникам, разрешено другим странам, которые являются основными поставщиками взносов, рекламы и спонсоров. Чем закончится эта ситуация, мы не знаем. Сейчас международные спортивные функционеры тихонечко сидят или говорят, что все пройдет, — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что главный вопрос заключается в том, как будет развиваться ситуация. Он обратил внимание, что, если соответствующей реакции МОК не будет, необходимо возвращать на мировую арену и российских спортсменов.

Вопрос в том, как будут развиваться события и насколько МОК проявит принципиальность по отношению к нашей стране или к какой-либо другой стране в похожих ситуациях. Если сейчас не произойдет никаких действий с их стороны, тогда надо восстанавливать наших ребят, — сказал Свищев.

О гибели верховного лидера Ирана стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в стране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Корпус стражей Исламской революции после этого объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Ее подробности пока не раскрываются.

Дмитрий Свищев
Иран
Израиль
США
Кирилл Николаев
К. Николаев
