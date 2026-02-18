Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты

Обделенным подарками российским спортсменам вручат гаджеты по прибытии с зимних Олимпийских игр-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, у атлетов не останется плохих ощущений от проведенных в Италии днях.

Мы поговорили с [руководителем партии ЛДПР] Леонидом Слуцким и приняли решение, что по возвращению спортсменов с Олимпиады, мы пригласим их в Госдуму и компенсируем промах дядь из Международного олимпийского комитета. Всем ребятам подарим самые лучшие гаджеты, чтобы не было плохих ощущений от проведенных в Италии днях, — заявил Свищев.

Ранее сообщалось, что российские участники Олимпиады в Италии остались без подарков от спонсора Игр. Спортсменам не вручили эксклюзивные телефоны, которые получили другие олимпийцы. Южнокорейская компания — спонсор МОК обещала раздать почти 3800 устройств участникам соревнований. Аналогичная ситуация произошла и на летней Олимпиаде-2024 в Париже. По словам российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, им дали только шампунь с зубной пастой.