Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:38

«Старый пшик»: военэксперт о привлечении мужчин старше 60 лет в ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут привлечь несколько тысяч мужчин старше 60 лет

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского разрешить гражданам соответствующего возраста заключать контракты. По его словам, это свидетельствует о неспособности Киева восполнить потери на передовой.

ВСУ могут набрать несколько тысяч человек [старше 60 лет]. Я думаю, это ограниченный вариант. Так долго мужчины на Украине не живут. Полагаю, их будет не очень много. Кроме того, там очень много больных. Все почистили, сейчас [остались] одни женщины. Думаю, это показатель того, что они не могут возместить убыль на поле боя, — высказался Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ будут искать тех, кто еще не покинул страну. По словам эксперта, в это же время украинцам необходимо продолжать работу и предпринимать какие-то действия, но свободных рук уже не остается.

Киев же объявлял набор 18-летних. Набрали несколько сотен человек. А их вообще-то побольше будет, [чем 60-летних]. Сейчас все это сникло. Им какие-то льготы пообещали, переводили на гамбургеры, зарплату и прочее. Была такая кампания, а вышел пшик. Там был молодой пшик, а это будет старый пшик, — заключил Дандыкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Германия требует увеличить число мобилизованных в Вооруженные силы Украины. По его словам, Евросоюз пытается убедить Киев выполнить свои условия, обещая значительный кредит.

ВСУ
Украина
СВО
мобилизация
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
HR-эксперт раскрыла, какие вопросы не вправе задавать на собеседовании
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.