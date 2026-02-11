«Старый пшик»: военэксперт о привлечении мужчин старше 60 лет в ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут привлечь несколько тысяч мужчин старше 60 лет

Вооруженные силы Украины могут привлечь к службе тысячи мужчин старше 60 лет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского разрешить гражданам соответствующего возраста заключать контракты. По его словам, это свидетельствует о неспособности Киева восполнить потери на передовой.

ВСУ могут набрать несколько тысяч человек [старше 60 лет]. Я думаю, это ограниченный вариант. Так долго мужчины на Украине не живут. Полагаю, их будет не очень много. Кроме того, там очень много больных. Все почистили, сейчас [остались] одни женщины. Думаю, это показатель того, что они не могут возместить убыль на поле боя, — высказался Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ будут искать тех, кто еще не покинул страну. По словам эксперта, в это же время украинцам необходимо продолжать работу и предпринимать какие-то действия, но свободных рук уже не остается.

Киев же объявлял набор 18-летних. Набрали несколько сотен человек. А их вообще-то побольше будет, [чем 60-летних]. Сейчас все это сникло. Им какие-то льготы пообещали, переводили на гамбургеры, зарплату и прочее. Была такая кампания, а вышел пшик. Там был молодой пшик, а это будет старый пшик, — заключил Дандыкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Германия требует увеличить число мобилизованных в Вооруженные силы Украины. По его словам, Евросоюз пытается убедить Киев выполнить свои условия, обещая значительный кредит.