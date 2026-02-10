Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:41

«Где люди?»: экс-нардеп о принудительной мобилизации на Украине

Экс-нардеп Олейник: Германия требует усилить принудительную мобилизацию в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Германия настаивает на увеличении числа мобилизованных в Вооруженные силы Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Евросоюз пытается склонить Киев к выполнению своих условий, обещая крупный кредит.

Когда ВСУ просили деньги в размере €90 млрд на два года, то им было сделано встречное предложение: «Под эту сумму собирайте людей, у вас же их нет». Реально надо снижать мобилизационный возраст. Люди старше 60 лет никого не интересуют, а до 60 — практически всех выгребли. Теперь остается только [снижаться] до 22 лет. Я был удивлен, когда три месяца назад эту тему начал раскачивать мэр Киева [Виталий] Кличко. Думаю, а какое ему дело? Если так хочет, пусть возьмет своего сына, ему 23 года. Потом [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) начал указывать, что не надо [в Германию] ехать: «Ищите работу на Украине». А какая там работа? Воевать? — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что Кличко находится под сильным влиянием Германии, что приводит к странным высказываниям с его стороны. По словам экс-нардепа, Европарламент уже готовится одобрить начало процесса по получению кредита, так как эти средства нужно привлечь на рынке через выпуск ценных бумаг.

А где люди? Не случайно тот же [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) вдруг буквально три дня назад начал говорить: «Приезжайте на Украину, надо ее защищать». Добровольно никто не хочет. Как говорят украинцы: «Дурных нема», поэтому будут насильственно проводить мобилизацию, — заключил Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко предупредил, что практика принудительной мобилизации мужчин на Украине продолжится. По его словам, мобилизационный ресурс страны скоро иссякнет.

