Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:24

В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ

ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска в течение суток поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ. Под огонь попали предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, используемые для снабжения украинских группировок. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 139 районах.

До этого экс-глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, недавно озвученная президентом цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности, что подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

Минобороны
ВСУ
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров рассказал, как Россия отреагирует на военные базы в Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить от взлома умные кормушки для питомцев
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.