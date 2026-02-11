Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:40

Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске

Военэксперт Алехин: в Купянске зачищают депо с подземными коммуникациями

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Обстановка вокруг Купянска сложная, российским подразделениям приходится зачищать объекты с подземными коммуникациями, рассказал NEWS.ru военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, таким объектом стало железнодорожное депо в поселке Купянск-Узловой.

Купянская агломерация по‑прежнему прочесывается — городская черта Купянска и прилегающие населенные пункты. Например, левый берег реки Оскол — важный железнодорожный и транспортный узел: Купянск‑Узловой. Многие не понимают, но там очень мощное локомотивное депо со всей инфраструктурой, в том числе подземной. До недавнего времени противник использовал это для логистики. Мы также работаем по населенным пунктам, примыкающим к Купянску, в том числе по Ковшаровке — она уже частично под нашим контролем. По Купянску‑Узловому мы наносим удары и одновременно выбиваем противника из опорных пунктов, — сказал Алехин.

Он отметил, что подразделения ВСУ, зажатые у Купянска на левом (восточном) берегу реки Оскол, пытаются переправляться на противоположный берег в город, или отходить по левому берегу южнее в сторону Изюмского района.

Ранее сообщалось, что с начала года на окраинах Купянска замерзли насмерть около 100 военнослужащих ВСУ. При этом российские военные постоянно срывают попытки украинских подразделений переправиться через реку Оскол для ротации личного состава. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

потери ВСУ
СВО
наступление ВС РФ
Купянск
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
