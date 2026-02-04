Бойцов ВСУ на Купянском направлении постигла участь наполеоновской армии Около 100 бойцов ВСУ замерзли в блиндажах под Купянском с начала года

С начала года на окраинах Купянска от переохлаждения погибли около 100 военнослужащих ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, за последнюю неделю российские военные сорвали порядка четырех попыток украинских подразделений переправиться через реку Оскол для ротации личного состава. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как пишет канал, на Купянском направлении фактически парализована система снабжения ВСУ. Военные, сумевшие закрепиться в блиндажах в лесополосах, остаются без продовольствия и теплого обмундирования и замерзают из-за холода и нехватки еды. По информации источника, основная часть погибших относится к 14, 43 и 116-й отдельным мотопехотным бригадам.

Оставшиеся в блиндажах военнослужащие ВСУ сейчас пытаются выжить, укрываясь в норах и разжигая костры для обогрева. Однако подобные укрытия быстро обнаруживаются российскими военными при помощи беспилотников.

До этого сообщалось, что операторы разведывательно-ударного центра «Рубикон» уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Полевой пункт хранения был обнаружен в заброшенном строении вблизи населенного пункта Орлы. Для его ликвидации применялся ударный беспилотник «Молния».