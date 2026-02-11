Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля

Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля

ВСУ устроили массированную атаку на Волгоград, военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, в Курской области в результате удара дрона ранены три человека. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские военные уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесах

Военнослужащие российской группировки «Юг» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении, сообщил оператор БПЛА ВС РФ с позывным Хан. По его словам, противник пытался перебросить пехоту, используя автомобильную технику и укрываясь в лесополосах.

Для поражения противника применялись сбросные боеприпасы и FPV-дроны, добавил оператор БПЛА. Данная операция стала частью боевых действий в Донбассе.

ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ

Расчет БПЛА ВС РФ выявил пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, рассказал командир расчета ударных дронов отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Гид. Он отметил, что по нему нанесен авиабомбовый удар, противник потерял до 20 военнослужащих.

Военный добавил, что российские бойцы следили за противником. При этом они даже не подозревали, что находятся в фокусе внимания ВС РФ.

Украинских диверсантов ликвидировали под Константиновкой

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, рассказал оператор беспилотных систем с позывным Хан. По его словам, это произошло в районе Константиновки в ДНР.

Источник добавил, что расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. Действия были скоординированы, подчеркнул он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Лавров раскрыл главное пожелание России к перемирию на Украине

Россия предпочитает, чтобы устранение первопричин конфликта на Украине было достигнуто при помощи дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ключевым условием урегулирования является защита прав населения и ликвидация угроз безопасности, созданных западным влиянием, передает пресс-служба министерства.

Лавров также выразил надежду на то, что так называемая европейская партия войны, которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне, не сможет остановить начатое Россией и США движение к перемирию.

Дроны устроили массированную атаку на Волгоград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале сообщил, что на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в Волгоградской области, заявил Бочаров. Другой дрон повредил квартиру в Волжском.

На ЗАЭС раскрыли последствия новой атаки ВСУ

Внешняя ЛЭП, питающая Запорожскую атомную электростанцию, была отключена после атаки, сообщила пресс-служба ЗАЭС. По данным представителей станции, это произошло в результате удара ВСУ по промышленной зоне города Энергодара.

В результате инцидента также был поврежден магистральный трубопровод теплотрассы, снабжающей город. Это привело к временной приостановке подачи тепла в жилые дома и социальные объекты Энергодара.

Три человека пострадали при обстреле Курской области

В Беловском районе Курской области в результате удара дрона ВСУ получили ранения три человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Среди пострадавших есть подросток, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения левой кисти и обеих ног.

Еще один раненый, 47-летний мужчина, ставший жертвой ВСУ, находится в критическом состоянии. Его немедленно госпитализировали, и сейчас медики прилагают все усилия для его спасения.

