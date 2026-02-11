Разгромили пытавшуюся спрятаться группу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 февраля

Военнослужащие российской группировки «Юг» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении, сообщил оператор БПЛА ВС РФ с позывным Хан. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 февраля?

Российские военные разгромили группу ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосах

По его словам, противник пытался перебросить пехоту, используя автомобильную технику и укрываясь в лесополосах.

«Заезжала группа, высаживала пехоту, и она заходила по посадкам. По команде командира роты мы начинали отрабатывать по ним, уничтожили оперативно», — рассказал Хан.

Для поражения противника применялись сбросные боеприпасы и FPV-дроны, добавил оператор БПЛА. Данная операция стала частью боевых действий в Донбассе.

ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ

Расчет БПЛА ВС РФ выявил пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Белицкое в ДНР, рассказал командир расчета ударных дронов отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным Гид. Он отметил, что по нему нанесен авиабомбовый удар, противник потерял до 20 военнослужащих.

«Выезжало две единицы техники. Один пикап выезжал, вторая — ББМ. В итоге мы четко отработали по пикапу, в бочину попали. Все, он остановился, технику (ВСУ. — NEWS.ru) там бросили», — уточнил Гид.

Военный добавил, что российские бойцы следили за противником. При этом они даже не подозревали, что находятся в фокусе внимания ВС РФ.

Украинских диверсантов ликвидировали под Константиновкой

Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, рассказал оператор беспилотных систем с позывным Хан. По его словам, это произошло в районе Константиновки в ДНР.

«Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона „Призрак“ дал команду на нанесение поражения. До семи человек было уничтожено», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. Действия были скоординированы, подчеркнул он.

ВС РФ в Зализничном уничтожили до роты солдат ВСУ

Российские войска при зачистке населенного пункта Зализничное в Запорожской области уничтожили до роты солдат ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Тьма. По его словам, в составе гарнизона ВСУ были как новобранцы, так и солдаты с боевым опытом.

«Там большая группировка [ВСУ] была. Всего было уничтожено до роты солдат», — рассказал боец.

Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над Ростовской областью, 10 — над территорией Белгородской области, 10 — над Краснодарским краем, три дрона — над Республикой Крым, один — над Воронежской областью», — сказано в публикации.

Читайте также:

Атака ВСУ на Волгоград ночью 11 февраля: взрывы, пострадавшие, что известно

Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 февраля