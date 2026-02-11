Зимняя Олимпиада — 2026
Украинских диверсантов ликвидировали под Константиновкой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным Хан. По его словам, это произошло в районе Константиновки в ДНР.

Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона «Призрак» дал команду на нанесение поражения. До семи человек было уничтожено, — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. Действия были скоординированы, подчеркнул он.

Ранее экс-глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, недавно озвученная президентом цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности, что подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

До этого появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. Полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи Starlink.

