10 февраля 2026 в 23:58

Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за три часа

ПВ ПВ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были ликвидированы с 20:00 до 23:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над Ростовской областью, 10 — над территорией Белгородской области, 10 над Краснодарским краем, три дрона — над Республикой Крым, один — над Воронежской областью, — сказано в публикации.

Ранее жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

