Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 февраля

В 01:15 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают удары дронов в Волгоградской области.

SHOT со ссылкой на жителей уточнил, что, предварительно, в городе прозвучали взрывы, сбито более десятка воздушных целей, в одном из районов начался пожар и задымления. Как пишет канал, хлопки прозвучали в нескольких районах Волгограда, а также над соседним городом Волжский.

Позднее губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале сообщил, что на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в Волгоградской области, сообщил Бочаров. Другой дрон повредил квартиру в Волжском.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над Ростовской областью, 10 — над территорией Белгородской области, 10 — над Краснодарским краем, три дрона — над Республикой Крым, один — над Воронежской областью», — сказано в публикации.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его словам, пострадали две девочки девяти и десяти лет, они попали в больницу.

«Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки девяти и десяти лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь», — написал Сальдо.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было перехвачено над территорией Брянской области — 12 единиц.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Воронка от реактивного снаряда осталась на территории одного из заводов в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Предварительно, разрушения оставил боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS.

«На территории одного из предприятий в промзоне Белгорода была обнаружена воронка от боеприпаса, предположительно, от установки РСЗО HIMARS», — написал Гладков.

По данным губернатора, территория предприятия была немедленно оцеплена правоохранителями. К работе приступили специалисты-саперы Минобороны России, а также представители спасательных служб МЧС и подразделения «БАРС-Белгород». Как отметил глава региона, окончательное решение о дальнейших действиях будет принято только после завершения полного экспертного исследования.

