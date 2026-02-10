Минобороны РФ отчиталось о сбитых украинских БПЛА за вечер Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили 20 украинских дронов за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было перехвачено над территорией Брянской области — 12 единиц.

С 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, — сказано в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Кроме того, немецкие аналитики отметили, что элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения спецоперации. Они назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам экспертов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.