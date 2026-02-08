Зимняя Олимпиада — 2026
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ

Junge Welt: подразделение ВС РФ «Рубикон» показало высочайшую эффективность

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Элитное российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность беспилотных войск в зоне проведения специальной военной операции, сообщает немецкое издание Junge Welt. Авторы назвали его «автономным комплексом уничтожения». По словам журналистов, «Рубикон» — это постоянная угроза 24 часа в сутки.

Децентрализация, численное превосходство <...>, постоянная угроза 24 часа в сутки, семь дней в неделю. «Рубикон» — это автономный комплекс уничтожения, — говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что «Рубикон» полностью независим. Он самостоятельно производит разведку и выбирает цели. Эффективность подразделения обусловлена не интеграцией, а его «разобщенностью», считают аналитики.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис обратил внимание, что эффективность российских войск в борьбе с американскими РСЗО HIMARS значительно возросла. По его словам, недавно в течение всего нескольких часов ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации сразу шесть таких реактивных систем.

