SHOT: силы ПВО отражают атаку ВСУ над Волгоградом

Telegram-канал SHOT сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают удары в Волгоградской области. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на жителей уточнил, что, предварительно, в городе прозвучали взрывы, сбито более десятка воздушных целей, в одном из районов начался пожар и задымления. Как пишет канал, хлопки прозвучали в нескольких районах Волгограда, а также над соседним городом Волжский.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь 10 февраля ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.