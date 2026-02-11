Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 00:01

Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ

Сальдо: две девочки были ранены в результате атаки дрона ВСУ

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотник ВСУ атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в канале в Мах. По его словам, пострадали две девочки девяти и десяти лет, они попали в больницу.

Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки девяти и десяти лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

До этого выяснилось, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

Владимир Сальдо
атаки
ВСУ
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
«Это исключается»: Пашинян прокомментировал отношения России и Армении
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.