Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ Сальдо: две девочки были ранены в результате атаки дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в канале в Мах. По его словам, пострадали две девочки девяти и десяти лет, они попали в больницу.

Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки девяти и десяти лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

До этого выяснилось, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.