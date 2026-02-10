Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад

Украина стянула в Киев военные производства, по которым ВС России наносят удары, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, украинские власти намеренно размещают в столице предприятия, склады и координационные центры для нужд ВСУ, пытаясь посеять панику среди мирных жителей. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: такая тактика для Киева не нова. Почему власти прикрываются людьми как живым щитом и при чем тут Запад — в материале NEWS.ru.

Что известно о производствах ВСУ в Киеве

Мирошник напомнил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции наносят удары исключительно по легальным военным целям, под которыми подразумеваются в том числе объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. «Удар не нацелен на гражданское население», — подчеркнул посол МИД РФ по преступлениям киевского режима.

При этом украинская сторона, по словам Мирошника, действует «в точности наоборот». Власти умышленно создают невыносимые условия для жизни собственных граждан, чтобы таким образом «влиять на внутреннюю повестку» и запугать население.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что ВСУ используют такую тактику уже давно — с самого начала конфликта в Донбассе.

«То, что украинские военные совершают преступления в отношении своих же сограждан, давно не новость. Они обстреливали Донецк и Луганск, размещали артиллерию и РСЗО рядом со школами и другими гражданскими объектами. Это делалось сознательно — чтобы в случае ответного удара обвинить Новороссию в целенаправленных ударах по мирному населению, показать разрушения и затем растиражировать это в мировых СМИ. Возможно, договоренности с западной прессой у Киева есть и сейчас», — пояснил он.

Куда ВС РФ бьют в Киеве

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ неоднократно заявляло: все атаки российской армии по территории Украины направлены исключительно на объекты, так или иначе связанные с ВСУ. К примеру, в сентябре 2025 года ведомство сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска дронов, а также по военным базам в центральной, южной и восточной частях Украины. Под обстрел попали в том числе промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» на западной и южной окраинах Киева соответственно.

«По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — подчеркнули тогда в МО.

В феврале 2026 года появились сообщения об ударе по аэродрому Васильков в Киевской области. Канал «Военная хроника» сообщил, что объект использовался для временного размещения американских истребителей F-16AM. По данным координатора пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, в результате атаки могли быть уничтожены два военных самолета, переносной зенитный ракетный комплекс Patriot и пункт подготовки пилотов. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения, однако в сводке за 9 февраля сообщило об ударе по неназванному военному аэродрому на Украине.

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: современные военные производства, например пункты сборки беспилотников или ремонта вооружений, децентрализованы и могут размещаться практически в любых помещениях, включая гаражи, отделы торговых центров, подсобные помещения школ или рестораны. Порой такие точки и вовсе находятся в подвалах многоэтажек.

По словам Липового, Киев сознательно пользуется тем, что Россия ведет военную операцию гуманными методами, стараясь минимизировать урон для гражданской инфраструктуры.

«Расчет Киева на то, что удары будут „попадать“ в гражданские объекты и это можно будет использовать в информационной кампании против РФ», — заметил собеседник.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что Киев фактически идет на сознательное нарушение норм международного права.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Использование мирных жителей в качестве живого щита является нарушением принципов гуманизма. Такие действия противоречат основополагающим принципам защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта, закрепленным в Женевской конвенции и протоколах к ней», — пояснил политик.

Кто на самом деле виноват в обстрелах

В конце января президент США Дональд Трамп обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву как минимум до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что так Вашингтон пытался создать «благоприятные условия для проведения переговоров». Позже уже сам республиканец подтвердил, что Москва сдержала обещание.

Не исключено, что Киев и теперь рассчитывает на заступничество американского лидера. Впрочем, по словам Липового, ВС РФ наносят удары по тем или иным объектам, только если абсолютно уверены в характере цели. В то же время гражданская инфраструктура в украинских городах неоднократно попадала под огонь средств ПВО, стоящих на вооружении ВСУ.

«ПВО Украины сбивает российские дроны и ракеты не загодя, а прямо над городской территорией, в результате обломки боеприпасов падают на жилые кварталы», — пояснил Герой России.

О наличии проблем с противовоздушной обороной заявляли и сами украинские власти. Так, президент страны Владимир Зеленский недавно заявил, что провел «довольно жесткий разговор» о работе мобильных огневых групп. А несколько дней спустя он призвал Воздушные силы ВСУ действовать оперативнее, чтобы нарастить возможности защиты украинских регионов — особенно тех, что граничат с РФ.

ВСУ Фото: Социальные сети

