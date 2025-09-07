В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам производства БПЛА в Киеве

ВС России во время выполнения задач СВО нанесли массированный удар по объектам производства и запуска украинских БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в числе целей оказались объекты в Киеве. Среди них указаны промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине города и логистическая база «СТС-ГРУПП» в южной части. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, отметили в Минобороны.

Был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, — сказано в сообщении.

До этого в Сети появилось видео вспыхнувшего на улице Грушевского в Киеве пожара. На появившихся кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимаются огромные столбы дыма.

После этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что опубликованные в Сети фотографии и кадры пожара в здании кабмина Украины в Киеве свидетельствуют, что оно не получило значительных повреждений. По его словам, информация о якобы «ударе ракетой» не соответствует действительности.