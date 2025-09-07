Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео

В Сети появилось видео вспыхнувшего на Майдане в Киеве пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть, как над зданиями поднимаются огромные столбы дыма.

Уточнялось, что в том крыле находятся офис премьер-министра страны и зал заседаний правительства. По словам мэра города Виталия Кличко, возгорание началось после того, как над Киевом сработала система противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, загорелась в украинской столице. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Подробности происшествия не приводились, информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

Также серия взрывов произошла в Винницкой области Украины, в результате чего была повреждена железнодорожная инфраструктура. В депо скоростных поездов вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать усилиями работников. Один состав получил серьезные повреждения, инфраструктура региона оказалась полностью обесточена. Были зафиксированы задержки поездов из Киева, Львова и Одессы.