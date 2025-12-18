Глава СВР раскрыл планы Запада в отношении Сербии Нарышкин: Запад все еще хочет устроить в Сербии «майдан»

Западные страны не оставили планов по дестабилизации обстановки в Сербии по сценарию Майдана, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ТАСС. По его информации, основное давление сейчас направлено на политическое руководство республики.

Глава российской разведки подтвердил, что Сербии была передана информация о подготовке западными спецслужбами силовой смены власти в Белграде. Президент страны Александр Вучич публично поблагодарил Москву за эти данные, отметив, что они помогли снять острую фазу кризиса. Нарышкин указал, что сейчас Запад активно навязывает Белграду так называемый цивилизационный выбор.

Имеется в виду отказаться от дружеских, а лучше вообще от каких-либо взаимоотношений с Россией, порвать с ней исторические и братские связи, и это якобы откроет путь Сербии в «счастливый» Евросоюз, — сказал он.

По оценке директора СВР, кризис еще не преодолен полностью, но уровень противостояния снизился. Ситуация успокоилась, поскольку люди, как отметил Нарышкин, хотят жить в мире и сосредоточиться на работе, учебе и воспитании детей.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.





