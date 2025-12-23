Стало известно, что мог обсуждать новый глава разведки ФРГ с Нарышкиным Политолог Рар: Егер и Нарышкин могли обсуждать гарантии безопасности для Украины

Новый глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе совместного телефонного разговора могли обсудить тему гарантий безопасности для Украины, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, установление прямой линии связи между ведомствами является позитивным сигналом.

То, что руководители разведок ФРГ и РФ организовали межведомственную общую линию коммуникации — хороший знак. Значит, им есть что обсуждать. Я думаю, что такая прямая линия в духе секретной дипломатии поможет и России, и Германии миновать прямое военное столкновение и дальнейшую эскалацию. Тема для разговора остается прежней: гарантии безопасности для Украины, — высказался Рар.

Он не исключил, инициатива разговора Егера и Нарышкина могла быть связана с недавними заявлениями европейских лидеров о необходимости переговоров с РФ. По словам политолога, возможно, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сам намерен в будущем наладить контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что между Егером и Нарышкиным на прошлой неделе состоялся телефонный разговор. Его содержание пока не раскрывается. По словам немецких журналистов, это редкий прямой контакт между ведомствами двух стран.