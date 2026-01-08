Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:13

Поминальная свеча стала причиной пожара в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Поминальная свеча спровоцировала пожар в многоэтажке в Иркутске, передает МЧС региона. В ведомстве отметили, что ее оставили без присмотра, в результате чего огонь быстро охватил квартиру на третьем этаже, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

По пожарной лестнице было спасено три человек. Еще 15 жильцов дома, в том числе два ребёнка, эвакуировались самостоятельно. Открытое горение было ликвидировано. При этом, как говорится в публикации, на момент прибытия сотрудников МЧС пламя уже вырывалось из окон.

Ранее четырнадцатилетний подросток в Горно-Алтайске вынес из пожара в доме двух братьев. Однако сам он получил серьезные ожоги. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже был полностью охвачен огнем. Также был риск распространения пламени на ближайшие постройки.

До этого стало известно, что в Армавире Краснодарского края четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел на улице Маркова. Пламя объяло мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 «квадратов».

пожары
Иркутск
МЧС
свечи
