Подросток вынес братьев из пожара, несмотря на серьезные ожоги

Четырнадцатилетний подросток в Горно-Алтайске вынес из пожара в доме двух братьев, сообщает региональный главк ГУ МЧС. Однако сам он получил серьезные ожоги, сказано в публикации.

Травмирован 14-летний подросток, получивший ожоги первой и второй степени, его доставили в детское отделение республиканской больницы. Ожоги получил, когда выносил из дома братьев, — рассказали спасатели.

В МЧС уточнили, что информация о возгорании на улице Дружбы поступила вечером 11 декабря. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже был полностью охвачен огнем. Также был риск распространения пламени на ближайшие постройки.

