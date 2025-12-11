Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 08:24

Пожар на рынке в Петербурге был потушен

В Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали крупное возгорание на Правобережном рынке, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу. Огонь, вспыхнувший вечером 10 декабря, успел распространиться на площади 1,5 тыс. квадратных метров, что потребовало масштабного участия сил МЧС, в тушении участвовали 26 единиц техники и 96 человек личного состава.

В результате пожара погиб один человек, двое получили травмы. Оперативные службы эвакуировали 100 человек из зоны повышенной опасности. Полная ликвидация пожара была подтверждена МЧС в 07:44 по местному времени. В настоящее время устанавливаются причины пожара. Следственный комитет по городу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее пожар начался в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Огонь вспыхнул на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, при этом пять человек обратились за медицинской помощью.

