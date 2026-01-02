Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:12

В России сумели найти лазейку для снижения утильсбора

В России повысился спрос на пикапы из-за нового утильсбора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спрос на пикапы в России значительно возрос из-за нового утилизационного сбора, пишет Telegram-канал Baza. Налоговое бремя для таких автомобилей, которые регистрируются как грузовики категории N1, оказалось существенно ниже по сравнению с легковыми автомобилями, имеющими аналогичные технические характеристики.

Таможенная пошлина и утилизационный сбор на популярный пикап RAM 1500 составляют в сумме примерно 5,5 млн рублей. При этом аналогичный по мощности и оснащению легковой автомобиль потребует от владельца уже 8,4 млн рублей. В эту сумму не входит стоимость самого транспортного средства.

Однако при выборе пикапа есть важные технические и правовые нюансы. Необходимо подбирать модель с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонны. В противном случае для управления таким автомобилем потребуются водительские права категории C. Кроме того, на территории Москвы действует запрет на движение грузового транспорта, что лишает владельцев возможности свободно ездить по столице. В настоящее время автосалоны все чаще предлагают клиентам модели RAM 1500, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Toyota Tundra.

Ранее во время большой пресс-конференции и прямой линии девушка задала вопрос о росте цен на импортные автомобили из-за утилизационного сбора. Она рассказала, что копила на иномарку в течение пяти лет, но вынуждена была отложить покупку из-за подорожания. Президент России Владимир Путин, отвечая ей, посоветовал обратить внимание на автомобили отечественного производства.

