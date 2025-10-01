Посетители на выставке образцов техники Росгвардии в Парке Победы в Москве

Новый бронеавтомобиль «Легионер» российских военных занял нишу между небронированными машинами и бронетранспортерами, сообщили обозреватели западного издания Defence Blog (DB). Авторы журнала высоко оценили новинку от разработчиков «Русских боевых машин».

Двухосный пикап похож на советские БТР-40 и БТР-152 с открытым кузовом, но был сконструирован с учетом опыта современных конфликтов. «Легионер» имеет бронированную кабину. Степень ее надежности — Бр5, она гарантирует бойцам внутри защиту даже от обстрела из винтовки калибра 7,62 миллиметра.

Пикап также получил открытую грузовую платформу, которую можно использовать как для перевозки грузов, так и для установки на него дополнительного вооружения. «Легионер» весом 6,5 тонны может нести до 2,5 тонны груза. Двигатель ЯМЗ-534 мощностью 200 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 100 км/ч.

Ранее иностранные обозреватели признали, что Россия превратилась в империю дронов. К их выпуску подключили предприятия во всех регионах страны, что отметили в The New York Times. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы значение беспилотных технологий в конфликтах будет только возрастать.