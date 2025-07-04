«Мало ли что кому хочется полапать»: Шаляпин осудил пикаперов Лесли Шаляпин назвал дикарями пристававших к девушкам в Москве учеников Алекса Лесли

Нельзя вести себя как дикари и хватать женщин, выразил мнение певец Прохор Шаляпин, комментируя NEWS.ru истории с последователями секс-гуру Алекса Лесли, трогавших представительниц слабого пола в Москве. Артист полагает, что в целом дамам нравится внимание, однако они не приходят в восторг, когда их трогают на улице.

Подойди, познакомься. Мы же не дикари, и мало ли что кому хочется полапать. Да, женщинам нужно внимание. Но уважающая себя девушка не будет очарована, что ее кто-то ухватил за жопу на улице. Это ни одной женщине, даже если она в поиске, не понравится. Так нельзя, — убежден Шаляпин.

При этом он выразил мнение, что секс с понравившейся дамой может случиться в первый же вечер после знакомства по обоюдному согласию. Однако для этого, полагает собеседник, следует вести себя максимально деликатно.

При правильном подходе вы можете заняться сексом в первый же вечер. Познакомиться, пригласить в кафе, немножко выпить и так далее. Но это не значит, что вы должны с дерева бросаться на девушку. Я за культуру, мы должны все-таки жить цивилизованно, — резюмировал артист.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Ему вменяют склонение к совершению изнасилования.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с официальным запросом о проверке деятельности блогера. Она уточнила, что Лесли призывает мужчин подходить на улице к девушкам, трогать их за интимные места, а затем предлагать секс.