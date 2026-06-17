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17 июня 2026 в 11:13

Автоэксперт объяснил, почему у россиян вырос интерес к пикапам

Автоэксперт Хайцеэр: пикапы стали популярнее из-за роста числа автопутешествий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пикапы стали популярной моделью автомобилей из-за роста числа автопутешествий, рассказал Lenta.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что такие автомобили каждый путешественник может улучшить под личные нужды.

Пикап можно преинтересным образом дополнить различными устройствами, которые сделают путешествие увлекательнее. Такой тип машин легко превращается в мобильный дом: на крышу устанавливают багажник-палатку, крепят роллетные системы и дополнительное багажное оборудование. Это позволяет путешествовать и жить прямо в автомобиле, не разбивая палатки на земле, не бронируя отели, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что пикапы также стали активно приобретать компании, так как они позволяют перевозить и грузы, и сотрудников. По его словам, современные пикапы стали комфортнее, китайские модели среднего размера нередко превосходят по удобству традиционные варианты прошлых лет.

Ранее аналитик Сергей Целиков рассказал, что продажи японских брендов в России выросли в три раза с начала 2026 года. По его словам, за указанный период на учет встало 30,9 тыс. новых автомобилей из Японии.

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