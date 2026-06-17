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17 июня 2026 в 09:47

Россияне ринулись покупать японские машины в 2026 году

Продажи японских машин в России взлетели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продажи японских брендов в России выросли в три раза с начала 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за указанный период на учет встало 30,9 тыс. новых автомобилей из Японии.

Всего за пять месяцев на российский учет встало 30,9 тыс. новых легковых автомобилей японских брендов. Это почти в три раза больше (+195,5%), чем в январе — мае прошлого года (10,5 тыс шт.), — сказано в сообщении.

Toyota осталась самой продаваемой японской маркой — продано до 12 717 экземпляров (+98%). На втором месте находится Mazda (9330 штук, +9,5 раза), на третьем — Honda (2770 штук, +328%). В десятку самых популярных также вошли Nissan (2062 штуки, +451%), Lexus (1766, +74%), Mitsubishi (1022, +177%), Suzuki (722, +224%), Subaru (229, +11%), Infiniti (194, +140%), Daihatsu (17, +6%) и Acura (5, +17%).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что на отечественном рынке машин продолжается стагнация. По его словам, на эту сферу продолжают давить рост цен на автомобили, высокая стоимость автокредитов и снижение доступности подобных банковских продуктов.

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