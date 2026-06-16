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16 июня 2026 в 17:15

Автоэксперт обозначил главную проблему отечественного рынка машин

Автоэксперт Моржаретто: на российском рынке машин продолжается стагнация

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На отечественном рынке машин продолжается стагнация, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, на эту сферу продолжают давить рост цен на автомобили, высокая стоимость автокредитов и снижение доступности подобных банковских продуктов. В итоге многие россияне откладывают покупку нового транспорта.

[Большинство аналитиков не ожидают роста рынка новых автомобилей]. Все говорят, что примерно, как в прошлом году — от 1,3 млн до 1,5 млн новых машин. Это наш предел в этом году, — высказался Моржаретто.

Он подчеркнул, что текущие показатели продаж недостаточны для полноценного обновления российского автопарка. По его мнению, для поддержания здоровой структуры рынка необходимо ежегодно реализовывать не менее двух миллионов новых автомобилей.

Недостаточный объем продаж ведет к постепенному старению эксплуатируемого транспорта. Если в 2014 году средний возраст легковых машин в России составлял менее 11 лет, то сейчас этот показатель значительно вырос — он превысил 16 лет, заключил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля. Он отметил, что сейчас на дорогах слишком много разных моделей.

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