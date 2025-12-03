Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:15

Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ

Пленный Костецкий: иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иностранная бронетехника, которую страны Запада поставляли Украине, не задерживалась в ВСУ, сообщил пленный Сергей Костецкий, который служил водителем в украинских войсках. По его словам, которые приводит РИА Новости, военная техника куда-то загадочно исчезала из частей. Мужчина также обратился к бывшим сослуживцам, призвав их сдаваться в плен.

Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались, — сообщил солдат.

По словам Костецкого, он вступил в ВСУ еще в 2018 году и стал водителем, но вскоре его перевели в пехоту за пьянство. В плен бойцам 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» ВС РФ он попал 16-17 ноября, когда находился в Димитрове (украинское название Мирноград) в ДНР.

Нас было трое. Нам предложили сдаться. Мы бросили оружие, подняли руки. <...> Нас проверили на боеприпасы, карманы проверили, все было чисто. Нас накормили, дали чай горячий, дали сигарет даже. Первую помощь оказали сразу товарищу, который был раненным в ногу, — поделился пленный.

Комментируя ситуацию в ВСУ, он признался, что в войсках часто встречаются наркоманы. Кроме того, как отметил пленный, нередки случаи, когда командиры избивают подчиненных. Он обратился к побратимам с призывом «сдаваться и не бояться». По его словам, в «русском мире» хорошие и мирные люди.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил, что окружение Вооруженных сил Украины в Димитрове полностью лишит Киев элитных войск. По его словам, группировка противника численностью до 1,5 тыс. человек оказалась в кольце после отступления из Красноармейска.

Украина
Россия
пленные
СВО
военная техника
ВСУ
