Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:31

«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове

Военэксперт Кнутов: окружение ВСУ в Димитрове полностью лишит Киев элитных войск

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Окружение Вооруженных сил Украины в Димитрове полностью лишит Киев элитных войск, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, группировка противника численностью до 1,5 тыс. человек оказалась в кольце после отступления из Красноармейска.

В Димитрове идут серьезные бои, 1,5 тыс. бойцов ВСУ находятся в кольце — это полный мотострелковый полк. Он взаперти. Причем это элитные части. Туда Александр Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru) в свое время перебросил наиболее подготовленные подразделения с Сумского направления, из Харькова и Запорожья. Мы заперли элитные части в Димитрове, потому что они находились в Красноармейске и отступили под давлением наших войск. После уничтожения этой группировки и ее зачистки будет нанесен мощнейший удар по украинским частям. В Димитров была брошена элита, и украинская армия ее полностью лишится, — пояснил Кнутов.

По его словам, вероятность массовой сдачи в плен всего полка ВСУ в Димитрове оценивается как крайне низкая. Военэксперт добавил, что таких прецедентов пока не наблюдалось.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска предоставит Вооруженным силам России возможность продвижения к Славяно-Краматорской агломерации. По его словам, армия РФ ускорит темпы наступления, вызывая недовольство в европейских странах.

Димитров
Украина
Россия
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кто встречает Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Российским банкам продлили право скрывать чувствительные к санкциям данные
Паралимпийцы добились права на российский флаг
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.