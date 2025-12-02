Окружение Вооруженных сил Украины в Димитрове полностью лишит Киев элитных войск, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, группировка противника численностью до 1,5 тыс. человек оказалась в кольце после отступления из Красноармейска.

В Димитрове идут серьезные бои, 1,5 тыс. бойцов ВСУ находятся в кольце — это полный мотострелковый полк. Он взаперти. Причем это элитные части. Туда Александр Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru) в свое время перебросил наиболее подготовленные подразделения с Сумского направления, из Харькова и Запорожья. Мы заперли элитные части в Димитрове, потому что они находились в Красноармейске и отступили под давлением наших войск. После уничтожения этой группировки и ее зачистки будет нанесен мощнейший удар по украинским частям. В Димитров была брошена элита, и украинская армия ее полностью лишится, — пояснил Кнутов.

По его словам, вероятность массовой сдачи в плен всего полка ВСУ в Димитрове оценивается как крайне низкая. Военэксперт добавил, что таких прецедентов пока не наблюдалось.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска предоставит Вооруженным силам России возможность продвижения к Славяно-Краматорской агломерации. По его словам, армия РФ ускорит темпы наступления, вызывая недовольство в европейских странах.