Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:08

Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу

Euractiv: ЕС ввел санкции и закупил российскую рыбу на €709 млн

Фото: Global Look Press
В 2024 году Европейский союз импортировал российские морепродукты, включая рыбу, на сумму €709 млн, сообщает Euractiv. Издание отмечает, что основными покупателями стали Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму €709 млн, — говорится в публикации.

С 2022 года ЕС ввел полное эмбарго на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. С 1 января 2024 года ввоз российской рыбы начал облагаться пошлиной в 13,7%. Несмотря на эти меры, спрос на российскую рыбу в Европе остается высоким, что ставит под вопрос эффективность санкционной политики, сказано в статье.

Ранее в Рыбном союзе России рассказали, что за первые десять месяцев 2025 года объем экспорта российской рыбы и морепродуктов в Японию составил 99 тыс. тонн, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Так, экспорт мороженого минтая вырос в 3,5 раза, достигнув 1,7 тыс. тонн, а поставки его филе увеличились на 35%, до 5 тыс. тонн. Также на 30% выросли продажи сурими из минтая.

