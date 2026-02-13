Очевидцы рассказали о падении обломков дрона ВСУ в Волгограде SHOT: фрагменты дрона ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал о падении обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины рядом с девятиэтажным жилым домом в Волгограде. Канал добавил, что в здании выбиты десятки оконных рам и стекол, на парковке загорелись не менее трех автомобилей. Министерство обороны Российской Федерации пока эту ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, системы противовоздушной обороны активно работают над Волгоградом и Волжским. Каналу стало известно об уничтожении примерно 10 воздушных целей.

Ранее появилась информация, что за три часа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, все уничтоженные воздушные цели принадлежали к самолетному типу.

До этого пресс-служба управления МЧС по Республике Коми передавала, что украинские беспилотники атаковали Ухту. В ведомстве отметили, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. При этом в аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.