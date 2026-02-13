Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 01:41

Очевидцы рассказали о падении обломков дрона ВСУ в Волгограде

SHOT: фрагменты дрона ВСУ упали рядом с жилым домом в Волгограде

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал о падении обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины рядом с девятиэтажным жилым домом в Волгограде. Канал добавил, что в здании выбиты десятки оконных рам и стекол, на парковке загорелись не менее трех автомобилей. Министерство обороны Российской Федерации пока эту ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, системы противовоздушной обороны активно работают над Волгоградом и Волжским. Каналу стало известно об уничтожении примерно 10 воздушных целей.

Ранее появилась информация, что за три часа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, все уничтоженные воздушные цели принадлежали к самолетному типу.

До этого пресс-служба управления МЧС по Республике Коми передавала, что украинские беспилотники атаковали Ухту. В ведомстве отметили, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. При этом в аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Волгоград
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ему на пользу»: работу иностранных мессенджеров признали важной для MAX
Стало известно, как контратаки ВСУ «захлебываются» в Запорожской области
В Кремле озвучили, какая судьба ждет иностранные бренды
Двое подростков и женщина пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Сын Мадуро раскрыл, что думает его отец о ситуации в Венесуэле
«Стресс и страх»: Европа погрузилась в панику из-за ухода ряда компаний
ВСУ обвинили в пополнении личного состава стариками
Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области
Депутаты Рады раскритиковал Зеленского за желание продолжить конфликт
В России изменятся правила заселения в гостиницы
Пленный рассказал, сколько стоит сбежать из ВСУ через санчасть
Возвращение в «Универ», развод, онкология: где сейчас Андрей Гайдулян
«Естественный отбор»: ВСУ массово бегут с позиций под Купянском
Очевидцы рассказали о падении обломков дрона ВСУ в Волгограде
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступление в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.