Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией

За три часа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все уничтоженные воздушные цели принадлежали к самолетному типу.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 — над территорией Ростовской области, 20 — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Волгоградской области, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба управления МЧС по Республике Коми передавала, что украинские беспилотники атаковали Ухту. В ведомстве отметили, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. При этом в аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого в Минобороны РФ информировали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 106 украинских БПЛА, из них 24 — над Белгородской областью. Все они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Еще три дрона сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Липецкой области.