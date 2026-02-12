Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь МО России: ПВО сбила 106 украинских БПЛА за ночь

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 106 украинских БПЛА, из них 24 над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

24 БПЛА — над территорией Белгородской области, 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Воронежской области, 13 БПЛА — над территорией Тамбовской области, девять БПЛА — над территорией Нижегородской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, — указали в МО.

Еще три дрона сбили над территорией Ростовской области, два над территорией Липецкой области, по одному беспилотнику над территориями Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края и акваторией Черного моря.

Ранее в Беловском районе Курской области три человека пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших — подросток, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения левой кисти и обоих ног. Женщина в возрасте 57 лет также получила осколочные ранения. 47-летний мужчина, пострадавший от нападения, находится в критическом состоянии.

Также в ночь на 12 февраля Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. В результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит». Минобороны РФ информацию не комментировало.