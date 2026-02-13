Зимняя Олимпиада — 2026
Депутаты Рады раскритиковал Зеленского за желание продолжить конфликт

Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в возможном отказе от переговоров с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале подверг резкой критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективах мирного урегулирования конфликта. В интервью американскому изданию The Atlantic украинский лидер заявил, что не намерен заключать с Россией соглашение, которое считает «плохим».

Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному, — сыронизировал депутат.

Ранее политолог Юрий Самонкин объяснил, что нелегитимность украинской власти стала одним из главных препятствий для российско-украинских переговоров. Он отметил, что команда Зеленского, используя ситуацию боевых действий, продолжает «свои диктаторские замашки».

Позже генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня в зоне украинского конфликта. На пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым он отметил, что Альянс усердно работает над разработкой гарантий безопасности для Киева.

Кроме того, Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

