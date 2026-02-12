Генсек НАТО понадеялся на скорое окончание украинского конфликта Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на скорое прекращение огня в зоне украинского конфликта. На пресс-конференции с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым он отметил, что Альянс усердно работает над разработкой гарантий безопасности для Киева, передает РИА Новости.

Надеюсь на скорое долгосрочное прекращение огня или, что еще лучше, мирное соглашение, — сказал Рютте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По данным издания, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий. Журналисты отметили, что настоящая безопасность может быть достигнута только совместными усилиями противников, которые готовы стать партнерами.