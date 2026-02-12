Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:37

Политолог назвал препятствие для российско-украинских переговоров

Политолог Самонкин напомнил о нелегитимности украинской власти

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Нелегитимность украинской власти стала одним из главных препятствий для российско-украинских переговоров, заявил ОТР политолог Юрий Самонкин. Он отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского, используя ситуацию боевых действий, продолжает «свои диктаторские замашки».

Здесь необходима абсолютная легитимность, а получается, что Зеленский просрочился, Верховная рада просрочилась, и непонятно, что у них там происходит. Под видом военной ситуации они продолжают свои диктаторские замашки. Мы признаем конституцию и суверенность Украины, но у нее должна быть де-факто легитимная власть, которая должна с нами подписывать любые мирные соглашения, — высказался Самонкин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что страны НАТО не должны размещать войска на территории Украины даже под видом добровольцев. По ее мнению, именно это и станет ключевой гарантией внешней безопасности для России после завершения конфликта.

