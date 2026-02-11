Страны НАТО не должны размещать войска на территории Украины даже под видом добровольцев, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, именно это и станет ключевой гарантией внешней безопасности для России после завершения конфликта.

Размещение войск НАТО на территории Украины — это основное. Мы говорили об этом много раз, и, по большому счету, из-за этого и начался конфликт. Конечно, есть еще много пунктов, которые мы хотели бы отразить в гарантиях безопасности для нашей страны, но именно это — главное, — отметила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что даже без формального вступления Украины в Альянс, на ее территории могут разместить военных НАТО под видом миротворцев. Такая ситуация абсолютно неприемлема для России, уточнила Жерова. По словам депутата, российским властям «хватает и европейских стран, где сосредоточены военнослужащие блока.

Ранее политолог Евгений Копатько заявил, что долгосрочный мир на Украине невозможен без серьезных гарантий безопасности для России от стран НАТО. По его мнению, безопасность границ стала абсолютным приоритетом для российских властей.