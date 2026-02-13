Российские силовики констатируют радикальное изменение возрастного состава украинской армии, передает РИА Новости. Из-за острого дефицита свежих сил командование Вооруженных сил Украины вынуждено закрывать дыры на передовой пожилыми людьми.

Как сообщили агентству в силовых структурах, ситуация на Сумском и Харьковском направлениях достигла критической отметки. Мобилизационный ресурс молодого поколения практически исчерпан, поэтому на нулевые позиции отправляют бойцов предпенсионного и пенсионного возраста.

На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ. За последнее время среди сдающихся в плен <…> порядка 90% составляют военнослужащие в возрасте старше 60 лет, — рассказал информированный источник.

Ранее нардеп Верховной рады Юрий Камельчук на фоне острой нехватки военнослужащих в ВСУ предложил пополнять ряды армии пенсионерами и сотрудниками полиции. Он также подчеркнул, что в ряды ВСУ можно вернуть военнослужащих, которые самовольно покинули свои части.